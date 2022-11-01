ВОЙНА В Украине фото Экономить электроэнергию нам придется минимум до конца отопительного сезона

2022-11-01 08:26

Призывы к населению об экономии электроэнергии будут актуальны весь отопительный сезон, заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, сообщает Укринформ.

"Экономия электроэнергии будет актуальным призывом весь отопительный сезон. Наша энергосистема, к большому сожалению, сейчас ранена, если сравнивать с живым организмом", - сказал он.

Глава Укрэнерго отметил, что на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры понадобится много времени.

При этом у Украины есть возможность импортировать до 500 МВт электроэнергии. Ведутся переговоры по увеличению этой мощности.

Также Кудрицкий добавил, что из-за новых массированных обстрелов орков возможны аварийные отключения продолжительностью более 4 часов.