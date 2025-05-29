Жизнь В Україні зафіксовані знеструмлення у двох областях - причиною стала негода

2025-05-29 12:30

Станом на четвер в Україні зафіксовано знеструмлення у двох областях. Про це повідомило Укренерго 29 травня.

"Внаслідок несприятливих погодних умов - на ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у двох областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Завершити аварійно-відновлювальні роботи планують до кінця доби", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу керівник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив у Телеграм, що через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення ліній електропередач у семи населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької територіальних громад.

"Без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів. Фахівці уже працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Також, за даними Чернігівобленерго, через негоду залишились без світла:

229 споживачів без світла на Менщині;

419 - на Прилуччині;

621 - на території колишнього Чернігівського району.

Тим часом споживання електроенергії в Україні зранку знизилось на 4,2%, ніж в цей же час у середу. Це пояснюється меншою хмарністю у кількох регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій, зазначили в Укренерго.