Жизнь Сразу в нескольких областях Украины произошли отключения света из-за ветра и дождя

2025-03-24 13:32

Сегодня в нескольких областях Украины зафиксировано отключение света из-за непогоды. Об этом сообщило Укренерго 24 марта.

"В результате неблагоприятных погодных условий (дождь и сильные порывы ветра ночью) есть отключения в 37 населенных пунктах в нескольких областях. Ремонтные бригады обленерго уже начали аварийно-восстановительные работы, в течение дня все абоненты будут подключены", - говорится в сообщении.

Также указано, что потребление электроэнергии заметно возросло - почти на 12% по сравнению с предыдущим рабочим днем в пятницу, 21 марта.

"Причина таких существенных изменений - снижение температуры воздуха по сравнению с концом прошлой недели. А также - облачная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых СЭС", - объяснили энергетики и попросили граждан потреблять электроэнергию экономно в вечерние часы - с 17:00 до 21:00.