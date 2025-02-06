Жизнь Сегодня отключения света действуют в восьми регионах Украины - граждан просят не использовать мощные электроприборы

2025-02-06 14:37

По состоянию на данное время аварийные отключения электроэнергии действуют в восьми регионах Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

"В результате повреждений, причиненных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня утром его уровень был на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду.

Энергетики просят граждан потреблять электроэнергию бережливо в период с 7:00 до 20:00. Необходимо ограничить использование мощных электроприборов в настоящее время.