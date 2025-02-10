Жизнь В Украине значительно выросло потребление электроэнергии - введені ограничения для бизнеса

2025-02-10 16:41

В Украине значительно выросло потребление электроэнергии. Поэтому действуют ограничения для промышленности и бизнеса. Об этом сообщило Укрэнерго в понедельник, 10 февраля.

Сегодня потребление электроэнергии было на 1,9% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день - в пятницу. А вчера, 9 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье - 2 февраля.

"Причина таких ощутимых изменений - существенное понижение температуры воздуха по сравнению с предыдущей неделей", - отметили в компании.

Энергетики напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются. Однако есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности - перенесите пользование мощной техникой на ночные часы", - отметили в Укрэнерго.