ВОЙНА В Украине Спасатели завершили разбор разрушений в Святогорской лавре - найдены тела погибших

2022-11-01 10:25

В Донецкой области спасатели завершили разбор частично разрушенного 3-этажного здания на территории Святогорской лавры. Найдены тела трех человек, сообщает ГСЧС.

"Спасателями 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда проводились работы по разбору завалов частично разрушенного 3-этажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения вследствие вражеских обстрелов. В ходе разбора завала найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших", – говорится в сообщении.

Всего семеро спасателей разобрали 10 тонн строительных конструкций. Работы завершены.

Напомним, ранее в Святогорске нашли тело женщины, пролежавшее под завалами месяц. Российские оккупанты 25 сентября обстреляли жилую пятиэтажку. Спасатели спустя месяц смогли приступить к разбору завалов.