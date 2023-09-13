ВОЙНА В Украине В ВСУ заявили о продвижении в Клещиевке Донецкой области

2023-09-13 21:37

Силы обороны также преуспевают на направлении к населенным пунктам Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские военные продвигаются в Клещиевке Донецкой области. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Да, действительно, в Клещиевке есть продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Идут боевые действия", - отметил он.



По словам Евлаша, Силы обороны также преуспевают на направлении к населенным пунктам Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.



Напомним, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.



Как сообщалось, ВСУ имели успех в районе Работино.