В ВСУ заявили о продвижении в Клещиевке Донецкой области

Силы обороны также преуспевают на направлении к населенным пунктам Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские военные продвигаются в Клещиевке Донецкой области. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Да, действительно, в Клещиевке есть продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Идут боевые действия", - отметил он.
По словам Евлаша, Силы обороны также преуспевают на направлении к населенным пунктам Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.
Напомним, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
Как сообщалось, ВСУ имели успех в районе Работино.