ВОЙНА В Украине В ВСУ заявили о продвижении в Клещиевке Донецкой области

2023-09-13 21:37

 

Силы обороны также преуспевают на направлении к населенным пунктам Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские военные продвигаются в Клещиевке Донецкой области. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Да, действительно, в Клещиевке есть продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Идут боевые действия", - отметил он.

По словам Евлаша, Силы обороны также преуспевают на направлении к населенным пунктам Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

Напомним, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Как сообщалось, ВСУ имели успех в районе Работино.

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