Политика NYT: расширение фронта может повлиять на ситуацию в Донецкой области

2024-08-28 20:04

 

На Западе считают, что попытки Украины контролировать больше территории в приграничной зоне РФ могут привести к перенапряжению линий поставок ВСУ.

Незадолго до начала наступления ВСУ в Курской области украинцы получили спутниковые снимки этой местности от США и Британии, правда, не для наступления, сообщает The New York Times.

С их помощью командование Сил обороны должно было отслеживать передвижение русских подкреплений, потенциально представляющих угрозу для нашего государства.

На Западе считают, что попытки Украины контролировать больше территории в приграничной зоне РФ могут привести к перенапряжению линий поставок ВСУ и ослаблению защитных возможностей. Также это может создать уязвимые места на восточном фронте, особенно в Донецкой области, где продолжаются основные бои.

"Расширение линии фронта требует значительных ресурсов, что может привести к истощению на других участках фронта или уменьшению резервов", - рассказали в СМИ.

 Впрочем, операция в Курской области свидетельствует о том, что Украина может проводить комплексные наступательные операции, координируя действия пехоты, бронетехники и артиллерии.
subscriber subscriber

Еще по теме

Враг вплотную подходит к Покровску Донецкой области, жителей города призвали эвакуироваться

2024-08-19 13:32

Что сейчас происходит на разных участках фронта - обновленные данные Генштаба

2024-08-15 11:34

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2024-08-14 12:30

МАГАТЭ отреагировало на ситуацию возле Курской АЭС

2024-08-11 10:30

Еще новости в разделе "Политика"

В Пентагоне ответили, изменили ли мнение об ограничениях на удары Украины вглубь роССии

2024-08-28 20:48

NYT: расширение фронта может повлиять на ситуацию в Донецкой области

2024-08-28 20:04

Китай и Бразилия разработали мирный план для Украины: Пекин призывает к поддержке

2024-08-28 17:37

"Курская операция" является рискованной, Украине нужен импульс с ATACMS, - AP

2024-08-28 16:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Пентагоне ответили, изменили ли мнение об ограничениях на удары Украины вглубь роССии 2024-08-28 20:48
NYT: расширение фронта может повлиять на ситуацию в Донецкой области 2024-08-28 20:04
Китай и Бразилия разработали мирный план для Украины: Пекин призывает к поддержке 2024-08-28 17:37
"Курская операция" является рискованной, Украине нужен импульс с ATACMS, - AP 2024-08-28 16:48