Политика NYT: расширение фронта может повлиять на ситуацию в Донецкой области

2024-08-28 20:04

На Западе считают, что попытки Украины контролировать больше территории в приграничной зоне РФ могут привести к перенапряжению линий поставок ВСУ.

Незадолго до начала наступления ВСУ в Курской области украинцы получили спутниковые снимки этой местности от США и Британии, правда, не для наступления, сообщает The New York Times.

С их помощью командование Сил обороны должно было отслеживать передвижение русских подкреплений, потенциально представляющих угрозу для нашего государства.

На Западе считают, что попытки Украины контролировать больше территории в приграничной зоне РФ могут привести к перенапряжению линий поставок ВСУ и ослаблению защитных возможностей. Также это может создать уязвимые места на восточном фронте, особенно в Донецкой области, где продолжаются основные бои.

"Расширение линии фронта требует значительных ресурсов, что может привести к истощению на других участках фронта или уменьшению резервов", - рассказали в СМИ.

Впрочем, операция в Курской области свидетельствует о том, что Украина может проводить комплексные наступательные операции, координируя действия пехоты, бронетехники и артиллерии.