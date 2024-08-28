NYT: расширение фронта может повлиять на ситуацию в Донецкой области

На Западе считают, что попытки Украины контролировать больше территории в приграничной зоне РФ могут привести к перенапряжению линий поставок ВСУ.
Незадолго до начала наступления ВСУ в Курской области украинцы получили спутниковые снимки этой местности от США и Британии, правда, не для наступления, сообщает The New York Times.
С их помощью командование Сил обороны должно было отслеживать передвижение русских подкреплений, потенциально представляющих угрозу для нашего государства.
На Западе считают, что попытки Украины контролировать больше территории в приграничной зоне РФ могут привести к перенапряжению линий поставок ВСУ и ослаблению защитных возможностей. Также это может создать уязвимые места на восточном фронте, особенно в Донецкой области, где продолжаются основные бои.
"Расширение линии фронта требует значительных ресурсов, что может привести к истощению на других участках фронта или уменьшению резервов", - рассказали в СМИ.