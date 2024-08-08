ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ вернули часть утраченных позиций возле Часова Яра в Донецкой области – ISW

2024-08-08 21:37

 

В среду, 7 августа, а также за несколько предыдущих дней украинские войска вернули часть утраченных позиций вблизи города Часов Яр на Донетчине. Они продвинулись через канал Северский Донец-Донбасс на территорию заказника "Ступки Голубовского 2".

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там отметили, что боевые действия продолжаются в восточной части микрорайонов Новый и Октябрьский, к северу от Часова Яра в лесном массиве Орлово, а также к востоку – возле Ивановского.

Напомним, 1 августа в ISW сообщали о продвижении оккупантов в восточной части города Часов Яр на Краматорском направлении фронта. За украинские позиции россияне пытались пробираться через подземные тоннели канала Северский Донец – Донбасс. Причем пропагандисты пытались изобразить это как "значительный успех" армии РФ, хотя упорные бои в населенном пункте не прекращаются.

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