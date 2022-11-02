Активный день ВСУ. За сутки армия роССии в Украине поредела на 800 оккупантов – сводка

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 2 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 73 270 военнослужащих.
Только за прошлые сутки Силы обороны вывели из строя или захватили 16 танков, вертолет и самолет, четыре системы реактивного залпового огня, а также до 800 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 1 ноября включительно:
личного состава — около 73 270 человек (+800 за прошедшие сутки);
танков — 2714 единиц (+16);
боевых бронированных машин — 5525 (+24);
артиллерийских систем — 1733 (+3);
РСЗО — 387 (+4);
средств ПВО — 198 (+1);
самолетов — 277 (+1);
вертолетов — 258 (+1);
автотехники и автоцистерн — 4153 (+10);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1438 (+23);
спецтехники — 154 (-);
крылатых ракет — 397 (-).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.