ВОЙНА В Украине Активный день ВСУ. За сутки армия роССии в Украине поредела на 800 оккупантов – сводка

2022-11-02 16:30

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 2 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 73 270 военнослужащих.

Только за прошлые сутки Силы обороны вывели из строя или захватили 16 танков, вертолет и самолет, четыре системы реактивного залпового огня, а также до 800 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 1 ноября включительно:

личного состава — около 73 270 человек (+800 за прошедшие сутки);

танков — 2714 единиц (+16);

боевых бронированных машин — 5525 (+24);

артиллерийских систем — 1733 (+3);

РСЗО — 387 (+4);

средств ПВО — 198 (+1);

самолетов — 277 (+1);

вертолетов — 258 (+1);

автотехники и автоцистерн — 4153 (+10);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1438 (+23);

спецтехники — ​​154 (-);

крылатых ракет — 397 (-).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.