ВОЙНА В Украине Под контролем: Германия передаст Украине 457 автомобилей для патрулирования границы

2022-11-03 18:30

Немецкое правительство обновило перечень военной помощи для Украины. Туда добавили сотни автомобилей, дополнительные мостовые системы и погрузчики.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

В частности, немецкое правительство решило передать Украине 500 автомобилей для патрулирования границы, 22 из которых уже прибыли в Украину.

Также немцы предоставят еще 10 дополнительных тяжелых и средних мостовых систем. Ранее они предоставили семь аналогичных систем. Кроме того, в перечне объявленной помощи два погрузчика.

Отметим, 1 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Украинский лидер выразил благодарность Германии за предоставленные нашему государству системы противовоздушной обороны.