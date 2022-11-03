Немецкое правительство обновило перечень военной помощи для Украины. Туда добавили сотни автомобилей, дополнительные мостовые системы и погрузчики.
Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
В частности, немецкое правительство решило передать Украине 500 автомобилей для патрулирования границы, 22 из которых уже прибыли в Украину.
Также немцы предоставят еще 10 дополнительных тяжелых и средних мостовых систем. Ранее они предоставили семь аналогичных систем. Кроме того, в перечне объявленной помощи два погрузчика.
Отметим, 1 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Украинский лидер выразил благодарность Германии за предоставленные нашему государству системы противовоздушной обороны.