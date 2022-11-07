Политика Советник Байдена ведет переговоры с помощником Путина, - WSJ

2022-11-07 20:30

 

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Утверждается, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

По данным источников, стремление Салливана к контактам с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных политиков в США, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Также газета пишет, что Салливан в диалоге с Киевом призывал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой.

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Политика

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