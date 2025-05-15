Политика Трамп в Катаре раскрыл реальную причину неявки бункерного на переговоры в Стамбул

2025-05-15 12:30

Президент США Дональд Трамп во время встречи с представителями бизнеса в столице Катара Дохе заявил, что российский диктаток вряд ли отправится в турецкий Стамбул на мирные переговоры с Украиной без его участия. Об этом стало известно в четверг, 15 мая.

"Нет… Зачем ему (путину - ред.) ехать, если меня там не будет? Ведь я не собирался ехать. Я не планировал. Я бы, конечно, поехал, но не планировал. Я сказал: не думаю, что он поедет, если меня не будет там. И так и вышло… но я не думал, что для Путина вообще можно ехать без моего присутствия", - цитирует Трампа телеканал Fox News.

Президент США выразил надежду, что "россия и Украина смогут чего-то достичь".

Вместе с этим Трамп добавил, что он еще может приехать в Турцию на переговоры 16 мая, "если это будет уместно".