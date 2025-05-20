Политика Китай только сейчас отреагировал на неудачные мирные переговоры Украины и рф в Стамбуле

2025-05-20 09:25

Китай надеется на "справедливое мирное соглашение" по итогам переговоров Украины и россии, первый раунд которых состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Укрінформ.

"Мы надеемся, что все соответствующие стороны продолжат работать над заключением справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения путем диалога и переговоров, что в конечном итоге позволит достичь политического урегулирования конфликта", - заявила она.

Также у Мао Нин попросили прокомментировать специфический стиль ведения переговоров россиянами, которые выдвигали ультиматумы и угрожали воевать бесконечно и оккупировать ещё больше украинской земли.

"Я не знакома с деталями того, о чём вы спрашиваете", - сказала Мао о недипломатическом поведении российских представителей в Стамбуле.

Агентство напоминает, что Китай не уточняет собственного понимания "справедливого мирного соглашения", но оно не совпадает с тем смыслом, который вкладывают в него Украина как жертва агрессии и её страны-партнёры, что означает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украинского государства в пределах международно признанных границ 1991 года, наказание российских военных преступников и получение от россии репараций за нанесённые Украине разрушения и другие убытки.

По крайней мере в последнем инициированном Китаем вместе с Бразилией в мае прошлого года документе по видению завершения войны, так называемом "консенсусе из шести пунктов", нет даже упоминания о уважении территориальной целостности Украины, которое было в предыдущем "мирном плане из 12 пунктов", представленном Пекином в феврале 2023 года, в котором первым пунктом шлося о территориальной целостности и суверенитете и соблюдении всех положений Устава ООН.