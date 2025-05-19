Политика США поддержали предложение Папы Льва XIV, чтобы Ватикан стал площадкой для мирных переговоров Украины и рф

2025-05-19 08:23

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал предложение Папы Льва XIV, который предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров между Украиной и россией. Об этом Рубио заявил журналистам в Риме, передает AP.

На вопрос, может ли Ватикан быть посредником в установлении мира, Рубио ответил: "Я бы не назвал это посредником, но это точно… думаю, место, куда обеим сторонам были бы комфортно обратиться".

"Так что мы поговорим обо всем этом и, конечно, всегда благодарны Ватикану за их готовность играть конструктивную и позитивную роль", – добавил Рубио.

Также встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Госсекретарь поблагодарил Апостольскую столицу за гуманитарную роль, которую она играет в разрешении конфликта, в частности в содействии обмену пленными и возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

Ранее Папа Лев XIV заявил о готовности предоставить Ватикан как место для прямых переговоров между Украиной и россией.