Світ Білий дім шукає спосіб перейменувати Пентагон на Міністерство війни

2025-09-01 13:32

Білий дім шукає спосіб перейменувати Пентагон на Міністерство війни, пише The Wall Street Journal.

За словами чиновника, відновлення скасованої назви може бути здійснене актом Конгресу. Однак Білий дім розглядає інші варіанти внесення змін.

Буквально нещодавно президент США Дональд Трамп офіційно підняв цю тему, заявивши, що, на його думку, Сполученим Штатам доведеться повернуться до колишньої назви.

Колишній чиновник розповів, що Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо внесення змін у перші тижні другого терміну Трампа.

Одна з ідей полягала в тому, щоб запросити у Конгресу повноваження на відновлення колишньої назви на випадок надзвичайного стану в країні, а також відродити посаду міністра оборони для вищої цивільної особи міністерства.