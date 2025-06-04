ВІЙНА В Україні Вперше за час війни в засіданні контактної групи у форматі Рамштайн не братиме участь міністр оборони США

2025-06-04 14:46

Вперше з часу створення контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони США не буде присутній на її засіданні, яке відбудеться в Брюсселі, передає Associated Press.

Вказано, що голова Пентагону Піт Гегсет, який повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі в неділю, прибуде до столиці Бельгії лише у середу ввечері, вже після завершення Рамштайну.

Посадовець США на умовах анонімності підтвердив агенству, що Гегсет не братиме участі у зустрічі навіть у режимі відеоконференції.

Зазначається, що це "останній із серії кроків, які зробили США, щоб дистанціюватися від війни в Україні".

За інформацією Politico, замість Гегсета на засіданні контактної групи з питань оборони України в середу буде присутній посол США в НАТО Метью Вітакер.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", – заявила прессекретарка Пентагону Кінгслі Вілсон.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Трампа заявили, що на мирних переговорах обидві сторони мають бути готові "трохи відступити"

2025-06-02 16:41

Стала відомою точна дата нового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн

2025-05-31 11:33

Цены на нефть обвалились после данных из США об огромных запасах добытой сырой нефти

2025-05-24 09:32

Администрация Трампа пустит сотни млн долларов на депортацию беженцев, в том числе из Украины

2025-05-21 10:29

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Вперше за час війни в засіданні контактної групи у форматі Рамштайн не братиме участь міністр оборони США

2025-06-04 14:46

Операця "Павутина" на тривалий час позбавила ворога можливості здійснювати терористичні атаки по Україні

2025-06-04 11:28

Процедуру проходження ВЛК змінили та пришвидшили - нововведення стосуються документообігу

2025-06-03 16:38

На Прикарпатті затримано чиновника ТЦК, який за гроші знімав з обліку мобілізованих

2025-06-03 12:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Вперше за час війни в засіданні контактної групи у форматі Рамштайн не братиме участь міністр оборони США 2025-06-04 14:46
Операця "Павутина" на тривалий час позбавила ворога можливості здійснювати терористичні атаки по Україні 2025-06-04 11:28
Процедуру проходження ВЛК змінили та пришвидшили - нововведення стосуються документообігу 2025-06-03 16:38
На Прикарпатті затримано чиновника ТЦК, який за гроші знімав з обліку мобілізованих 2025-06-03 12:27