ВІЙНА В Україні Вперше за час війни в засіданні контактної групи у форматі Рамштайн не братиме участь міністр оборони США

2025-06-04 14:46

Вперше з часу створення контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони США не буде присутній на її засіданні, яке відбудеться в Брюсселі, передає Associated Press.

Вказано, що голова Пентагону Піт Гегсет, який повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі в неділю, прибуде до столиці Бельгії лише у середу ввечері, вже після завершення Рамштайну.

Посадовець США на умовах анонімності підтвердив агенству, що Гегсет не братиме участі у зустрічі навіть у режимі відеоконференції.

Зазначається, що це "останній із серії кроків, які зробили США, щоб дистанціюватися від війни в Україні".

За інформацією Politico, замість Гегсета на засіданні контактної групи з питань оборони України в середу буде присутній посол США в НАТО Метью Вітакер.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", – заявила прессекретарка Пентагону Кінгслі Вілсон.