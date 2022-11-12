ВОЙНА В Украине фото Ров, насыпь и железобетонный забор: Украина строит стену на границе с Беларусью

2022-11-12 15:30

 

Такую же стену построят на границе с Россией.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина начала строить стену на границе с Беларусью.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Тимошенко подчеркнул, что это еще не все, однако добавил, что детали пока не будут сообщать.

Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях. После деоккупации всей украинской территории такая же стена будет построена на границе с Россией.

"Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией россии. Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу", — написал Тимошенко.

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