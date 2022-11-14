ВОЙНА В Украине фото С главной площади временно оккупированного Мелитополя убрали вражеский триколор

2022-11-14 08:25

Триколор рашистов исчез с главной площади временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об сообщают местные Telegram-каналы, выложив в качестве подтверждения соответсвующее фото.

Флаг исчез без предварительных объяснений. Оккупационные "власти" утверждают, что это "временно".

"Оккупанты мямлят, что это якобы какое-то плановое обслуживание флагштока. Какое такое обслуживание? Но мы помним, как все начиналось в Херсоне", - пишут в соцсетях, намекая, что уже скоро тут снова будет красоваться украинский флаг.