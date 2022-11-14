Триколор рашистов исчез с главной площади временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об сообщают местные Telegram-каналы, выложив в качестве подтверждения соответсвующее фото.
Флаг исчез без предварительных объяснений. Оккупационные "власти" утверждают, что это "временно".
"Оккупанты мямлят, что это якобы какое-то плановое обслуживание флагштока. Какое такое обслуживание? Но мы помним, как все начиналось в Херсоне", - пишут в соцсетях, намекая, что уже скоро тут снова будет красоваться украинский флаг.