ВОЙНА В Украине фото С главной площади временно оккупированного Мелитополя убрали вражеский триколор

2022-11-14 08:25

Триколор рашистов исчез с главной площади временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Об сообщают местные Telegram-каналы, выложив в качестве подтверждения соответсвующее фото.

Флаг исчез без предварительных объяснений. Оккупационные "власти" утверждают, что это "временно".

"Оккупанты мямлят, что это якобы какое-то плановое обслуживание флагштока. Какое такое обслуживание? Но мы помним, как все начиналось в Херсоне", - пишут в соцсетях, намекая, что уже скоро тут снова будет красоваться украинский флаг.

 

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документ Помощь США на 400 млн: Украина получит новейшие ракетные комплексы, боеприпасы и срнаряжени 2022-11-14 13:32
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КАРТА На Херсонщине началась отработка левого берега Днепра - оккупанты вывозят погибших грузовиками 2022-11-14 11:33