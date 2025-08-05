Життя На реставрації Херсонського обласного художнього музею було вкрадено більше 28 млн

2025-08-05 08:24

Керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у заволодінні 28,4 млн грн під час реставрації музею у Херсоні, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2021 році підозрюваний, очолюючи будівельну компанію з Одеси, отримав підряд на капітальний ремонт і реставрацію Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Договір укладався з одним із департаментів Херсонської обласної адміністрації.

У грудні 2021 року він подав акти із завищеними обсягами виконаних робіт. Таким чином підозрюваний заволодів бюджетними коштами в сумі 28,4 млн грн, а в подальшому здійснив їх легалізацію шляхом перерахування на рахунки різних суб’єктів господарювання.

Стосовно посадових осіб Херсонської обласної державної адміністрації матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження та направлено за підслідністю до НАБУ.