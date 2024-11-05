Жизнь Отопительный сезон не стартовал только в одной области Украины

2024-11-05 15:37

Во всех регионах Украины кроме Херсонской области начался отопительный сезон. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, готовность общин и областей к зиме стопроцентная. Сейчас в Украине работает 83% всех котельных, которые обеспечивают теплоснабжение. Тепло подается к 70% жилых домов, а также более 80% школ, больниц и детских садов. На Херсонщине отопление еще не включили из-за относительно теплой погоды.

Ситуация с началом отопительного сезона находится под контролем профильных министерств и ведомств, которые вместе с местными властями ясно осознают свои зоны ответственности.