ВОЙНА В Украине Рашисты отчаянно пытаются захватить островную зону вблизи Херсона

2024-12-05 09:31

Рашисты постоянно ведут штурмы и пытаются закрепиться на островной зоне вблизи Херсона. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Суспільному .

По его словам, враг во время штурмов пытается захватить определенный плацдарм, чтобы стянуть туда как можно больше сил и средств украинских бойцов, однако все эти штурмы безрезультатны.

Украинская разведка отмечает, что российские военные сейчас проводят подготовку штурмовых групп, специализированных на форсировании водных помех. Тренировки проходят на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В целях отработки тактики россияне привлекают катера, входящие в состав так называемой Днепровской флотилии. Часть этого подразделения была перемещена на Тендровскую и Кинбурнскую косы еще в начале осени.

В ходе учений россияне отрабатывают переправу десантных групп и форсирование водных препятствий малыми пехотными подразделениями.

Волошин добавил, что информация о 300 катерах командованию Вооруженными Силами Украины также известна. Силы обороны готовы противодействовать любому развитию ситуации.

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