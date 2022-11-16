Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление в Луганской области. Недавно нашим защитникам удалось освободить от российских оккупантов Макеевку.
Село почти полностью разрушено и завалено телами захватчиков. Соответствующие фото опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он уточнил, что несколько суток назад украинские военные окончательно освободили Макеевку. И хотя украинских защитников в самом селе нет – оккупанты разъярены поражением, поэтому постоянно обстреливают населенный пункт. Огонь ведут из артиллерии, минометов и танков.
На улицах нет ни одного человека, а в самом селе уже почти не осталось ни одного уцелевшего здания. Уничтожена даже вышка сотовой связи.
В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела ликвидированных оккупантов, немых свидетелей дутого "величия" росармии.