ВОЙНА В Украине фото Разбитая и заваленная телами захватчиков: Гайдай показал, как выглядит деоккупированная Макеевка

2022-11-16 21:30

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление в Луганской области. Недавно нашим защитникам удалось освободить от российских оккупантов Макеевку.

Село почти полностью разрушено и завалено телами захватчиков. Соответствующие фото опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он уточнил, что несколько суток назад украинские военные окончательно освободили Макеевку. И хотя украинских защитников в самом селе нет – оккупанты разъярены поражением, поэтому постоянно обстреливают населенный пункт. Огонь ведут из артиллерии, минометов и танков.

На улицах нет ни одного человека, а в самом селе уже почти не осталось ни одного уцелевшего здания. Уничтожена даже вышка сотовой связи.

В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела ликвидированных оккупантов, немых свидетелей дутого "величия" росармии.