ВОЙНА В Украине Минус 1060 захватчиков и 9 танков: потери рф на 7 марта

2023-03-07 17:00

В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 7 марта данные по потерям российской армии в войне против Украины. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 154 830 российских солдат, 1060 из них - за последние сутки.

Потери российской армии в технике: