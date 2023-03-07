ВОЙНА В Украине Минус 1060 захватчиков и 9 танков: потери рф на 7 марта

2023-03-07 17:00

 

В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 7 марта данные по потерям российской армии в войне против Украины. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 154 830 российских солдат, 1060 из них - за последние сутки.

Потери российской армии в технике:

  • танков – 3432 (+9);
  • боевых бронированных машин – 6714 (+11);
  • артиллерийских систем – 2456 (+23);
  • РСЗО – 488 (+0);
  • средства ПВО – 253 (+3);
  • самолетов – 303 (+1);
  • вертолетов – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);
  • крылатых ракет – 873 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);
  • специальной техники – 236 (+2).

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