Минус 1060 захватчиков и 9 танков: потери рф на 7 марта
2023-03-07 17:00
В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 7 марта данные по потерям российской армии в войне против Украины. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
С 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 154 830 российских солдат, 1060 из них - за последние сутки.
Потери российской армии в технике:
- танков – 3432 (+9);
- боевых бронированных машин – 6714 (+11);
- артиллерийских систем – 2456 (+23);
- РСЗО – 488 (+0);
- средства ПВО – 253 (+3);
- самолетов – 303 (+1);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);
- специальной техники – 236 (+2).