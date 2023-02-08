ВОЙНА В Украине Назван участок на фронте, где сейчас наблюдается максимальная эскалация

2023-02-08 11:33

На фронте в Луганской области максимальная эскалация наблюдается на Кременском направлении. Об этом 8 февраля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM.

"Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то наверное, на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны. Это практически ежедневные атаки небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда это происходит с помощью тяжелой техники", - уточнил он.

Глава ОВА отметил, что вблизи Белогоровки у врага нет успехов - ВСУ отражают все попытки атак.

Гайдай добавил, что россияне ежедневно теряют на Луганщине десятки людей погибшими, а если считать безвозвратные потери и санитарные - то до сотни.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Червонопоповки, Шипиловки и Белогоровки в Луганской области.