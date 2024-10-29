Жизнь Когда в Киеве начинается отопительный сезон: Кличко дал четкий ответ

2024-10-29 19:15

Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одного из самых больших в Европе, по технологии, необходимо около семи дней.

С 30 октября в Киеве начинается отопительный сезон для жилищного фонда.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", – пояснил он.

Кличко добавил, что для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около семи дней.

Напомним, в Украине движется резкое похолодание, синоптики заговорили о первом снеге.