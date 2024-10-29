Жизнь Когда в Киеве начинается отопительный сезон: Кличко дал четкий ответ

2024-10-29 19:15

 

Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одного из самых больших в Европе, по технологии, необходимо около семи дней.

С 30 октября в Киеве начинается отопительный сезон для жилищного фонда.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", – пояснил он.

Кличко добавил, что для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около семи дней.

Напомним, в Украине движется резкое похолодание, синоптики заговорили о первом снеге.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам назвали причины, когда могут отказать в субсидии на отопительный сезон

2024-10-26 12:30

фото Що покаже Національна опера України у листопаді - репертуар, афіша, замовлення квитків

2024-10-23 13:34

В Киеве мужчина выкрал из машины военного средства РЭБ и документы

2024-10-23 10:29

Победа Трампа откроет Путину путь в Киев, - Харрис

2024-10-22 20:48

Еще новости в разделе "Жизнь"

Когда в Киеве начинается отопительный сезон: Кличко дал четкий ответ

2024-10-29 19:15

На Украину двигается резкое похолодание: синоптики заговорили о первом снеге

2024-10-29 17:37

На Закарпатье разоблачили креативную схему побега уклонистов за границу

2024-10-29 13:35

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября - день потребует терпения, упорства и дипломатии

2024-10-29 10:26
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Когда в Киеве начинается отопительный сезон: Кличко дал четкий ответ 2024-10-29 19:15
На Украину двигается резкое похолодание: синоптики заговорили о первом снеге 2024-10-29 17:37
На Закарпатье разоблачили креативную схему побега уклонистов за границу 2024-10-29 13:35
Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября - день потребует терпения, упорства и дипломатии 2024-10-29 10:26