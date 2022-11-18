ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Польше: Международная следственная группа уже собрала доказательства и выяснила, что произошло

2022-11-18 11:34

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох сообщил, что на месте падения ракеты в Польше уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий. Об этом он рассказал в интервью TVN24.

По его словам, что на месте падения работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе", - заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши.

Он добавил, что следствие изучает обломки ракеты, глубину кратера, эксперты также высчитывают направление, откуда прилетела ракета, даже количество топлива, которое она использовала.

Кроме того, по словам Кумоха, "есть видеозаписи".

"Я не хотел бы говорить об их содержании, потому что я видел их в засекреченном режиме", - отметил он.

Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

"россия бомбила Украину в тот день и именно россия несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию", - пояснил он.