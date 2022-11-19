ВОЙНА В Украине В Украину идут снегопады – на Киевщине может намести до 15 см

2022-11-19 13:00

 

19 ноября в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий – снегопад и гололедица, высота снежного покрова может достичь до 15 см, снег ожидается также на севере и западе страны.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook, Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно УГМЦ: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области.

19 ноября ухудшение погоды: ночью значительный снег, днем – умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега; в течение суток ожидается прирост снежного покрова 10-15 см, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В Укргидрометцентре отметили, что ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В КОВА призывают водителей быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.

19 ноября в Украине ожидается похолодание – ночью до -4°...-2°, днем – до -1°, на севере и западе – небольшой снег, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – снег с дождем. В центре, на востоке и юге страны без осадков. В Одесской области днем до +4°, в Крыму до +12°. 

20 ноября будет еще холоднее: ночью до -7°...-5°, днем до -2°...0°, облачно, на севере и западе страны – снег, на остальной территории без осадков.

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