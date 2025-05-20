Мир Евросоюз создает особый фонд на 150 млрд евро, для закупки новейших типов вооружения

2025-05-20 10:26

Страны ЕС согласовали создание фонда займов на €150 млрд, который позволит государствам-членам брать кредиты у Брюсселя для закупки вооружения через совместные тендеры. Инициатива является частью масштабного переоснащения оборонного сектора Европы на фоне полномасштабной войны россии против Украины и призывов Дональда Трампа больше инвестировать в собственную безопасность, сообщает Financial Times.

Этот механизм также направлен на развитие оборонной промышленности ЕС, которая годами сокращалась. Большая часть средств планируется направлять компаниям, базирующимся в ЕС, одновременно поощряя неевропейских подрядчиков к релокации производства на континент.

Наибольшие споры вызвало участие компаний из-за пределов ЕС, особенно из США, Великобритании и Турции. Франция настаивала, чтобы львиная доля финансирования оставалась в пределах блока.

В результате согласовано, что не менее 65% стоимости каждого оборонного заказа должны обеспечивать компании из ЕС, Украины, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.

Максимальная доля третьих стран, таких как BAE Systems из Великобритании, составит 35%, и только при условии заключения с ЕС оборонного пакта и технического соглашения.

Вклад одного подрядчика из-за пределов ЕС не может превышать 15%, но может быть увеличен до 35%, если он уже сотрудничает с основным подрядчиком в ЕС или если тот обязуется в течение двух лет изучить возможность его замены на европейскую альтернативу.

Схема охватит закупки таких систем, как артиллерийские боеприпасы, ракеты, дроны, системы ПВО, стратегическая авиация и кибер- и ИИ-технологии.

Поскольку инициативу подано по чрезвычайной процедуре, она не требовала отдельного голосования в Европарламенте и вступит в силу до конца месяца после формального утверждения.

Добавим, недавно еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил, что часть средств из плана ReArm Europe на 800 миллиардов евро направят на военную поддержку Украины