ВОЙНА В Украине КАРТА Чому у листопаді частина ВПО ще не отримала кошти - коли гроші прийдуть банківські на карти

2022-11-22 12:27

У листопаді частина ВПО дійсно ще не отримала кошти. Наразі стали відомі ймовірні причини затримки.

Місцеві управління соцзахисту нагадують, що існує такий порядок зарахування коштів:

до 2, 12, 22 числа щомісяця формується Реєстр ВПО, які звернулися за виплатою;

до 3, 13, 23 числа щомісяця Мінсоцполітики перераховує кошти АТ «Ощадбанк»;

на наступний робочий день із дня отримання коштів АТ «Ощадбанк» перераховує кошти на банківські рахунки ВПО.

Тож, якщо одному з членів родини нарахували гроші до 15 числа, то іншому може бути перерахунок і до 25-го.