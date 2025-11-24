Життя З 1 грудня доплати до пенсій у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць

2025-11-24 08:23

Уряд ухвалив рішення про підвищення щомісячних доплат для родин Героїв Небесної Сотні. Кабінет Міністрів затвердив відповідну постанову, про що повідомило Міністерство соціальної політики на своєму Telegram-каналі.

З 1 грудня 2025 року доплати до пенсій у разі втрати годувальника зростуть до 12 971 гривні на місяць. Якщо в родині є двоє або більше непрацездатних членів, сума буде розподілятися порівну між ними. Наразі розмір цих виплат, встановлений у 2014 році, коливається між 5 000 і 8 000 гривень залежно від кількості утриманців.



"Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин", - сказав міністр соціальної політики Денис Улютін.



Виплати тепер призначатимуться не лише як доплата до пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а й до пенсій за віком або по інвалідності, якщо вони передбачені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".



На сьогодні пенсії через втрату годувальника отримують 92 члени родин 76 Героїв Небесної Сотні.