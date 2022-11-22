ВОЙНА В Украине Угроза радиационной катастрофы. Аналитики ISW объяснили, зачем роССия обстреливает ЗАЭС

2022-11-22 20:00

 россия использует обстрелы Запорожской АЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины с целью добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.


Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что Кремль, получив контроль над ядерным активом, пытается заставить международное сообщество частично признать аннексию украинских территорий.

Эксперты отмечают, что два дня обстрелов нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.

По их данным, один российский военкор сослался на видео обстрела, снятое чеченскими оккупантами, и заявил, что обстрел велся с позиций на территории, контролируемой орками к югу от ЗАЭС, а не на территории, контролируемой Украиной, к северу от объекта.

"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - говорится в отчете аналитиков.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • рашистское правительство продолжает усиливать контроль над российским информационным пространством.
  • Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы планируют атаки под ложным флагом на критически важные объекты инфраструктуры беларуси в попытке, которая, вероятно, не сможет заставить белорусские военные вступить в войну в Украине. ISW продолжает считать, что маловероятно, что белорусские силы вступят в войну.
  • Украинский чиновник признал, что украинские силы проводят военную операцию на Кинбурнской косе в Николаевской области.
  • Видео, на котором российский солдат открыл огонь по группе украинских военнослужащих, когда российские войска сдавались в плен, послужило катализатором дальнейшего раскола между Кремлем и представителями информационной среды рф.
  • Украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке Украины на фоне ухудшения погодных условий.
  • Орки продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Оккупанты продолжали проводить оборонительные мероприятия и возводить укрепления в Херсонской области к югу от реки Днепр, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины.
  • Российские мобилизованные продолжают протестовать и дезертировать, их родственники продолжают публично выступать против мобилизации.
  • Оккупационные власти усилили фильтрационные мероприятия.
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