2022-11-22 20:00

россия использует обстрелы Запорожской АЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины с целью добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.

Аналитики пишут, что Кремль, получив контроль над ядерным активом, пытается заставить международное сообщество частично признать аннексию украинских территорий.

Эксперты отмечают, что два дня обстрелов нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции.

По их данным, один российский военкор сослался на видео обстрела, снятое чеченскими оккупантами, и заявил, что обстрел велся с позиций на территории, контролируемой орками к югу от ЗАЭС, а не на территории, контролируемой Украиной, к северу от объекта.

"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - говорится в отчете аналитиков.

Ключевые выводы аналитиков ISW