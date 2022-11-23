ВОЙНА В Украине фото Германия обезопасила небо Польши - будут работать комплексы Patriot и истребители Eurofighter

2022-11-23 15:38

Німеччина запропонувала Польщі ПРО Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після інциденту з падінням ракети.

Уряд Німеччини також заявив, що запропонує Польщі подальшу допомогу в патрулюванні повітря німецькими винищувачами Eurofighter.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава приймає пропозицію Німеччини і запропонує розмістити додаткові системи протиракетної оборони Patriot біля кордону з Україною.

«Я із задоволенням приймаю пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових ракетних установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною», – написав Блащак у Твітер.

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