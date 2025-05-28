Политика Германия планирует значительно ужесточить миграционную политику страны

2025-05-28 14:46

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о намерении ужесточить миграционную политику страны по примеру Дании. Об этом он заявил после встречи с министром по делам миграции Дании Кааре Дюбвадом Беком, сообщает Bild.

"Дания показала, как с помощью жестких мер можно преодолеть поляризацию общества", - подчеркнул Добриндт.

В 2024 году в Дании подали лишь около 2300 заявлений на получение убежища. Это стало возможным благодаря строгой системе: действуют временные разрешения на пребывание, минимальные социальные выплаты, жесткая регистрация, а в случае нарушений - перевод в депортационный центр. Кроме того, полиция имеет право изымать у соискателей убежища ценные вещи перед выплатой помощи.

Особое внимание Дания уделяет трудоустройству. В стране работает 82% трудоспособных украинских переселенцев, тогда как в Германии - чуть более 30%. В Копенгагене считают, что это ускоряет изучение языка и интеграцию.

Добриндт также акцентировал, что Берлин и Копенгаген выступают за ускорение процедур предоставления убежища, а также за перенос части таких процессов за пределы Европейского союза. Дания, в отличие от других соседей, не критикует Германию за ужесточение пограничного контроля.

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