Политика Мерц впервые дал четкий ответ, будут ли немецкие войска отправлены в Украину

2025-05-10 09:32

Немецкий политик Фридрих Мерц не ожидает, что солдаты ФРГ будут отправлены в Украину. Об этом сообщает ntv.

"Этот вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня. Мы далеки от прекращения огня и еще дальше от мирного соглашения", - сказал Мерц в эфире телеканала Welt TV.

По его словам, трехдневное перемирие в конфликте в Украине, объявленное бункерным диктатором в честь празднования окончания Второй мировой войны, могло бы быть "продлено".

"Но это полностью зависит от роССийского правительства", - отметил Мерц.

Напомним, сейчас шесть стран из "коалиции желающих", которая объединила около 30 государств, готовы развернуть свои войска в Украине в рамках миротворческой миссии.

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