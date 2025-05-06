ВОЙНА В Украине Украина открывает Хабы национального единства в Германии, Испании, Польше и Чехии

2025-05-06 09:25

Хабы национального единства откроются в Германии, Испании, Польше и Чехии, ведутся переговоры об открытии хаба в Великобритании. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге.

"Хабы национального единства открываются и будут открываться во многих странах, там где есть большое присутствие украинских граждан. Мы открываем (хабы национального единства, - ред.) в Германии, в Испании, в Польше, в Чехии, мы обсуждаем этот вопрос с Объединенным Королевством и так далее. То есть это такая постоянная работа", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, задачей таких хабов будет поддерживать связь с украинцами, которые находятся за границей.

"Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину", - заверил президент.

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