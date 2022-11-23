Таможня объяснила правила для ввоза генераторов в Украину 

Государственная таможенная служба объяснила правила для ввоза генераторов в Украину, в частности - какие можно ввозить без письменной декларации.
Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.
В середине ноября правительство отменило обязательные декларации о соответствии и маркировку знаком соответствия техническим регламентам для ввоза генераторов, аккумуляторов и тому подобное. Это нужно для подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей.
Таким образом ввоз генераторов и других устройств для преодоления энергетического кризиса происходит путем декларирования таможенному органу без уплаты таможенных платежей.
Вместе с тем не подлежат письменному декларированию товары:
Товары в объемах, превышающих указанные нормы, а также товары, ввозимые лицом, чаще одного раза в течение суток, подлежат письменному декларированию.
Отмечается, что Гостаможслужба подготовила и направила таможням письмо-разъяснение по применению норм законодательства по льготному налогообложению и декларированию товаров.