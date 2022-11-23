ВОЙНА В Украине Таможня объяснила правила для ввоза генераторов в Украину 

2022-11-23 17:00

 

Государственная таможенная служба объяснила правила для ввоза генераторов в Украину, в частности - какие можно ввозить без письменной декларации.

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.

В середине ноября правительство отменило обязательные декларации о соответствии и маркировку знаком соответствия техническим регламентам для ввоза генераторов, аккумуляторов и тому подобное. Это нужно для подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей.

Таким образом ввоз генераторов и других устройств для преодоления энергетического кризиса происходит путем декларирования таможенному органу без уплаты таможенных платежей.

Вместе с тем не подлежат письменному декларированию товары:

  • суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и вес которых меньше 50 кг, если товары ввозятся гражданами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже;
  • суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых в Украину в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, или в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, и в несопровождаемом багаже.

Товары в объемах, превышающих указанные нормы, а также товары, ввозимые лицом, чаще одного раза в течение суток, подлежат письменному декларированию.

Отмечается, что Гостаможслужба подготовила и направила таможням письмо-разъяснение по применению норм законодательства по льготному налогообложению и декларированию товаров.

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