ВОЙНА В Украине Германия думала, что Украине лучше сдаться, а Франция не верила в войну, - Джонсон

2022-11-23 16:30

Власти Германии до начала российского вторжения рассчитывали на быстрое поражение Украины в случае начала конфликта, а Франция не верила в войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона для CNN.

Он рассказал, как союзники Украины смотрели на перспективы войны в феврале, сразу после начала российской агрессии.

“Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше побыстрее со всем закончить, а Украине - сдаться”, - сказал Джонсон.

Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции "до самого последнего момента отрицали" возможность начала вооруженного конфликта.

Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, "заявляли, что не смогут поддержать" давление на Москву в силу "огромной зависимости" от российских энергоносителей.

Он заявил, что российский лидер обманул себя, уверившись в том, что благодаря воображаемому “хтоническому единству” России и Украины, "дула российских танков будут украшать цветами”.

“Разрушенные города, десятки тысяч невинных мирных жителей убиты без разбора в зверских бомбардировках. Удары по школам, детским садам и больницам. Везде, откуда войска Путина оттесняются, мы видим свидетельства его военных преступлений: систематическое насилие, комнаты пыток, мины и ловушки, призванные искалечить тех мирных жителей, которые их найдут”, - сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон намерен продолжить продвижение поддержки Украины в странах Запада.

Также мы писали, что Борис Джонсон получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной.