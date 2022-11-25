ВОЙНА В Украине ПриватБанк повысил лимиты на снятие наличных в банкоматах - онлайн-банкинг теперь работает даже без света

2022-11-25 11:34

ПриватБанк установил единые лимиты на снятие наличных в своей сети банкоматов с карт ПБ и других украинских банков на уровне 20 000 грн. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в Telegram.

Отмечается, что такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию и повторить через три часа.

В публикации указано, что на сегодня по всей Украине работают более 5 000 банкоматов ПриватБанка.

Также пресс-служба банка напомнила, что при аварийном отключении электричества онлайн-банкинг и приложение Приват24 работают благодаря переносу цифровых мощностей в облако.

Нагадаємо, раніше Ощадбанк скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток усіх банків — повідомила прес-служба банку

Обсяг видачі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.


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