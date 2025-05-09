ВОЙНА В Украине Впервые за последнее время в Украине заметно снизилось потребление электроэнергии

2025-05-09 11:32

В Украине впервые за последние несколько дней снизилось потребление электроэнергии, сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что сегодня потребление было на 5,4% ниже, чем в это же время днем ранее

"Это объясняется безоблачной погодой в большинстве регионов, что обеспечивает более эффективную, чем вчера, работу бытовых солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

При этом украинцев предупреждают, что сохраняется необходимость в бережном потреблении электроэнергии в часы утренних и вечерних максимумов.

"Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", - попросили энергетики и напомнили, что сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

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