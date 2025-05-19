Политика Зеленский раскрыл детали встречи с новоизбранным Папой Римским Львом XIV

2025-05-19 13:32

Президент Владимир Зеленский сообщил детали встречи с новоизбранным Папой Римским Львом XIV, которая состоялась после церемонии интронизации. Об этом глава государства сообщил в Телеграм.

"После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию. Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны", - подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. И подтвердил, что в настоящее время украинская сторона готова к диалогу в любом формате ради реальных результатов.

"Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира", - добавил президент.

Это была первая личная встреча понтифика с лидером иностранного государства после его официального избрания.