Мир Ватикан готовится выбрать нового Папу Римского - Сикстинскую капеллу закрыли для посетителей

2025-04-29 12:27

Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли для посетителей в связи с подготовкой к конклаву, на котором будет избран новый Папа Римский, сообщает Associated Press.

Конклав, который традиционно проводится в капелле, вероятно, начнется в период с 5 по 10 мая. До этого момента необходимо подготовить капеллу для кардиналов, которые будут избирать нового понтифика. В частности, установить дымоход, из которого будет идти дым, оповещающий о ходе голосования: черный, если нового Папу пока выбрать не удалось, белый - если нового понтифика избрали.

Последние посетители смогли попасть в капеллу в воскресенье, 28 апреля. Неизвестно, когда она снова откроет двери для туристов, поскольку конклав будет идти столько, сколько потребуется для избрания Папы Римского.

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