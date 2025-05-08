Мир В Ватикане опять черный дым - Конклав вечером снова попытается выбрать нового Папу Римского

2025-05-08 10:27

Во втором голосовании на конклаве 133 кардинала католической церкви, проходящем в Ватикане, вновь не смогли избрать нового папу римского, показал черный дым из дымохода над Сикстинской капеллой, где проходит заседание. Об этом сообщает Sky News в четверг, 8 мая.

По традиции проводится до четырех голосований в день, два утром и два вечером.

Выборы 267-го Папы Римского будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не получит более двух третей голосов. Собрания, на которых были избраны предыдущие три понтифика, длились по 2-3 дня. Самый продолжительный конклав проходил почти три года, это было в XIII веке.

Тем временем, источники в Ватикане сообщают, что необходимые голоса для избрания Папы Римского могут быть собраны уже сегодня вечером или утром 9 мая

Отметим, первое голосование на конклаве в Сикстинской капелле Ватикана 7 мая также завершилось черным дымом.

В случае, если Папа будет избран, из трубы над Сикстинской капеллой появится белый дым.