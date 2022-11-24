ВОЙНА В Украине Атомные станции Украины заработают к вечеру 24 ноября - Министр энергетики Герман Галущенко

2022-11-24 11:34

Министр энергетики Герман Галущенко рассчитывает, что атомные станции Украины заработают вечером 24 ноября. Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Галущенко, после этого ожидается сокращение дефицита электроэнергии. По его словам, страна в среду, 23 ноября, пережила блэкаут. Объединить энергосистему после ракетных ударов удалось лишь в 4:00 утра.

"Ситуация сложная в целом по стране. Есть области, где уже увеличили снабжение электроэнергии. Но нужно понимать, что вчера на самом деле случился блэкаут в нашей энергосистеме вследствие обстрелов. Но в четыре час утра мы уже смогли объединить энергосистему, сейчас она работает как единая, подключены критические объекты инфраструктуры по всей стране. Соответственно будем увеличивать объемы генерации в течении дня. Рассчитываем, что к вечеру уже начнут работать атомные электростанции и подаать электроэнергию в сеть", - сказал министр энергетики.

Напомним, 23 ноября рашисты выпустили по Украине около 70 ракет и пять дронов. В результате все блоки Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС были отключены из-за снижения частоты в энергосистеме Украины. Без света остались жители десятков городов.