ВОЙНА В Украине Группа МАГАТЭ проконтролировала ремонт поврежденного российским дроном укрытия на Чернобыльской АЭС

2025-05-02 10:27

Украинские инженеры и строители продолжают ремонт нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом Укрытие на Чернобыльской АЭС, поврежденного в результате российской атаки в начале этого года. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление генерального директора Рафаэля Гросси.

Группа МАГАТЭ, работающая на ЧАЭС, недавно посетила НБК, чтобы обсудить продолжающиеся усилия на объекте по оценке структурной целостности здания после атаки, которая произошла почти три месяца назад, и по наблюдению за ремонтом внутренней и внешней облицовки для предотвращения проникновения воды.

"Сегодня на объекте сосредоточены усилия на оценке полного масштаба ущерба, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Очевидно, что сооружение для удержания, построенное за огромные деньги и при значительной международной поддержке, получило значительные повреждения", - отметил Гросси.

По его словам, в результате повреждения не произошло никакого радиоактивного выброса и НБК способен продолжать выполнять свою защитную функцию.

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Группа МАГАТЭ проконтролировала ремонт поврежденного российским дроном укрытия на Чернобыльской АЭС 2025-05-02 10:27