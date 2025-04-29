Мир Китай одобрил строительство еще десяти новых ядерных реакторов на АЭС

2025-04-29 10:26

Государственный совет Китая одобрил строительство десяти новых ядерных реакторов, подтвердив, что атомная энергетика останется важной частью перехода страны к чистой энергетике, сообщает Bloomberg.

Уже четвертый год подряд, когда Китай утверждает как минимум десять новых реакторов. В настоящее время в стране строят 30 реакторов - почти половину от мирового показателя. К концу десятилетия Китай ожидает обойти США и стать крупнейшим производителем атомной энергии в мире.

Стоимость десяти новых реакторов составляет 200 миллиардов юаней (27 млрд долларов).

Четыре из них получила Китайская генеральная ядерная энергетическая корпорация. Они будут размещены на станциях Фанченган и Тайшань. Китайская национальная ядерная корпорация, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация и China Huaneng Group Co. получили разрешения на строительство по два реактора каждая.

В понедельник акции китайских энергетических компаний выросли: ценные бумаги CGN Power Co. в Гонконге подорожали на 4,1%.

Ожидается, что ядерные мощности Китая достигнут 65 гигаватт к концу 2025 года против 60 гигаватт в 2023 году. К 2040 году объем атомной энергии должен вырасти до 200 гигаватт и составит около 10% от общего производства электроэнергии.

Ключевым для реализации планов остается контроль за расходами: стоимость каждого реактора составит около 2,7 миллиарда долларов, что выгодно выделяется на фоне задержек и перерасходов в США и Европе. Компании КНР получают преимущество благодаря государственной поддержке, дешевым кредитам и стабильному ритму строительства, что позволяет развивать цепочки поставок и накапливать опыт.