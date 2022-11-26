ВОЙНА В Украине США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

2022-11-26 18:00

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта западного артиллерийского вооружения, которое поставляется Украине.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщает издание, по данным американских оборонных ведомств, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Поскольку осуществлять ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично, пишет NYT, то это стало приоритетом для Европейского командования Пентагона, которое создало ремонтный центр в Польше.

По данным издания, работы по восстановлению поврежденного в Украине вооружения ведутся на ремонтной базе последние несколько месяцев.

Состояние украинского оружия является предметом пристального внимания со стороны американских военных чиновников, отмечает NYT.