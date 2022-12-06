ВОЙНА В Украине США намагаються організувати "енергетичний ленд-ліз" для України, – NYT

2022-12-06 08:26

“Американці організовують робочу групу, щоб допомогти Україні відремонтувати енергетичне обладнання та краще захистити свої електростанції та мережу від нападу”, – мовиться у повідомленні NYT.

Як зразок для діяльності енергетичної контактної групи використовуватимуть групу з оборони. У ній зараз бере участь понад 50 країн та організацій. Тобто фактично все відбуватиметься по аналогії з ленд-лізом.

До енергетичної "контактної групи" входять насамперед країни Великої Сімки та їхні близькі партнери. Наступна зустріч запланована на грудень у Парижі.