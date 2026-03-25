ВІЙНА В Україні Запорізька АЕС втратила підключення до основної лінії електропередачі

2026-03-25 08:22

Запорізька атомна електростанція втратила підключення до основної лінії електропередачі 750 кВ Дніпровська й наразі залежить від єдиної резервної лінії живлення. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

"Запорізька атомна електростанція України сьогодні втратила підключення до лінії електропередачі 750 кВ Дніпровська, унаслідок чого вона залежить від єдиної резервної лінії для зовнішнього електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство розпочинає обговорення з Україною та рф щодо встановлення локального припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі.

Фахівці МАГАТЕ продовжують спостерігати за ситуацією на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, у лютому Україна та росія вже погоджували локальне перемир'я для ремонту мережі біля Запорізької АЕС. Це дозволило фахівцям провести ремонт Запорізької ТЕС та лінії Феросплавної.

Запорізька АЕС втратила підключення до основної лінії електропередачі

2026-03-25 08:22

Запорізька АЕС втратила підключення до основної лінії електропередачі 2026-03-25 08:22
З початку доби збито вже 25 ворожих ракет та 365 дронів 2026-03-24 14:37
Київська область: оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на 24 березня 2026-03-24 13:28
На заводах французького автоконцерну Renault розпочато випуск безпілотників для України 2026-03-24 11:31