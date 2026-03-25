ВІЙНА В Україні Запорізька АЕС втратила підключення до основної лінії електропередачі

2026-03-25 08:22

Запорізька атомна електростанція втратила підключення до основної лінії електропередачі 750 кВ Дніпровська й наразі залежить від єдиної резервної лінії живлення. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.



"Запорізька атомна електростанція України сьогодні втратила підключення до лінії електропередачі 750 кВ Дніпровська, унаслідок чого вона залежить від єдиної резервної лінії для зовнішнього електропостачання", - йдеться у повідомленні.



Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство розпочинає обговорення з Україною та рф щодо встановлення локального припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі.



Фахівці МАГАТЕ продовжують спостерігати за ситуацією на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, у лютому Україна та росія вже погоджували локальне перемир'я для ремонту мережі біля Запорізької АЕС. Це дозволило фахівцям провести ремонт Запорізької ТЕС та лінії Феросплавної.