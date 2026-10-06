Політика Вибори президента у Бразилії: за підсумками першого туру визначилися два кандидати

2026-10-06 11:37

У Бразилії за підсумками першого туру президентських виборів визначилися два кандидати, які продовжать боротьбу за посаду глави держави. До другого туру вийшли чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару - син колишнього президента Жаїра Болсонару.

Після підрахунку 98% бюлетенів Флавіу Болсонару отримував 47,3% голосів, Лула - 44,8%. Для перемоги в першому турі кандидату необхідно було набрати понад 50%. Другий тур відбудеться 25 жовтня.

Результат Болсонару виявився несподіваним: напередодні опитування Datafolha прогнозувало 42% для нього та 45% для Лули.

На парламентських виборах представники родини експрезидента також здобули мандати. Його дружина Мішель та син Карлос були обрані до Сенату, а молодший син Жаїр Ренан і брат Ренату отримали місця в нижній палаті Конгресу.

Праві сили загалом також зміцнили позиції у Конгресі та законодавчих органах штатів.

"Бразилія втомилася… це кінець епохи Партії трудящих", - заявив Флавіу Болсонару після першого туру.

Флавіу Болсонару, 45 років, змагатиметься за президентську посаду з 80-річним Лулою. Його батько Жаїр Болсонару програв Лулі у другому турі виборів 2022 року, після чого не визнав їхніх результатів.

У 2023 році суд позбавив Жаїра Болсонару права балотуватися до кінця десятиліття, а у 2025 році його засудили у справі про підготовку державного перевороту та спробу насильницького повалення демократичного ладу.

Експрезидента підтримував Дональд Трамп, який виступав проти переслідування Болсонару та погрожував Бразилії економічними заходами. Держсекретар США Марко Рубіо також заявляв про можливу реакцію Вашингтона.

Зростання підтримки правих сил у Бразилії пов'язують із невдоволенням рівнем злочинності, а також розчаруванням частини бізнесу та середнього класу політикою Партії трудящих Лули.

Лула вдруге очолив Бразилію у 2023 році після перемоги над Жаїром Болсонару на виборах 2022 року. Раніше він уже був президентом у 2003 - 2010 роках.